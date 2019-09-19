ЦСКА ведет по итогам первого тайма с «Лудогорцем»

19 сентября 201922:57

Первый тайм матча Лиги Европы между «ЦСКА» и «Лудогорцем» завершился. Счет составил 1:0 в пользу россиян.

Счет россияне открыли на 11-ой минуте матча, гол забил Игорь Дивеев.

Напомним, по результатам жеребьевки в групповом этапе еврокубка ЦСКА помимо «Лудогорца» сразится «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).

Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил возможности ЦСКА в рамках Лиги Европы.

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ФОТО: РИА Новости/Юлия Честнова
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