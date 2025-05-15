СМИ: Хоккеист Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова развелись

Брак хоккеиста Евгения Малкина и телеведущей Анны Кастеровой распался, заявила спортивная телеведущая Зухра Уразбахтина, сообщает Starhit.

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе

По её словам, в этой семье творились ужасные вещи: абьюз и насилие. Журналистка подчеркнула, что публике не стоит знать и «одного процента» того, что происходило.

Малкин и Кастерова пока не объявляли официально о разводе, но отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото. У пары есть общий сын Никита.

Ранее продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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