«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Отмечается, что соответствующее обращение организация направила президенту РФ Владимиру Путину, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В документе говорится, что вернуть городу название Сталинград необходимо «с точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости».

«Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город», - говорится в обращении.

Ранее Путин заявил о намерении подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

