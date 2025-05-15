«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград
Город Волгоград, с целью восстановления исторической справедливости, следует перименовать в Сталинград. Как сообщает РИА Новости, с таким призывом выступило Общероссийское общественное движение «Ветераны России».
Отмечается, что соответствующее обращение организация направила президенту РФ Владимиру Путину, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
В документе говорится, что вернуть городу название Сталинград необходимо «с точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости».
«Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город», - говорится в обращении.
Ранее Путин заявил о намерении подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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