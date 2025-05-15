Губерниев ответил Фетисову, призвавшему запретить трансляции ЧМ по хоккею

Если в России не хотят, чтобы российские дети «не видели хороший хоккей мирового уровня», то в этом случае действительно стоит запретить трансляции матчей чемпионата мира. Об этом в беседе с «ВсеПроСпорт» заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Так он прокомментировал призыв двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова отказаться от показов по ТВ матчей первенства, в котором не участвует российская сборная.

По словам Губерниева, «если мы хотим регрессировать», то тогда нужно ввести запрет на «зарубежную литературу, скандинавские, французские и американские фильмы».

«Я хочу сказать этим людям, что не надо нас учить родину любить, а лучше помогите материально спортсменам», - заключил комментатор.

Ранее Фетисов заявил, что трансляция по российскому ТВ матчей хоккейного чемпионата мира в условиях проведения спецоперации и с учётом отстранения сборной России является предательством, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ХоккеюСпортВячеслав ФетисовДмитрий Губерниев

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