Юрист: Продюсер Разин не сможет выиграть суд в Турции
Адвокат Андрей Алешкин заявил, что продюсер Андрей Разин, который направил заявление в турецкую прокуратуру касательно незаконного использования композиций группы «Ласковый май», написанных Сергеем Кузнецовым, не сможет добиться успеха в Турции. Об этом юрист заявил в интервью «ФедералПресс».
«Суды в Турции не принесут желаемого результата, смена юрисдикции не отменяет приюдиции. Решения судов России приводятся и исполняются в других странах. Есть процедуры, уверен, ответчики по иску или их представители это знают. Не ждите сенсации из Турции, ее не будет. По моему мнению, “сбитые летчики” очень любят напоминать о себе», — подчеркнул Алешкин.
Напомним, Разин заявил, что была похищена его интеллектуальная собственность. В своем заявлении продюсер указал бывшего директора покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, вдову Шатунова Светлану Шатунову-Чумакову, а также адвокатов певца.
Ранее мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала иск к вдове Шатунова о признании завещания артиста недействительным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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