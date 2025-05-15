Юрист: Продюсер Разин не сможет выиграть суд в Турции

«Суды в Турции не принесут желаемого результата, смена юрисдикции не отменяет приюдиции. Решения судов России приводятся и исполняются в других странах. Есть процедуры, уверен, ответчики по иску или их представители это знают. Не ждите сенсации из Турции, ее не будет. По моему мнению, “сбитые летчики” очень любят напоминать о себе», — подчеркнул Алешкин.

Напомним, Разин заявил, что была похищена его интеллектуальная собственность. В своем заявлении продюсер указал бывшего директора покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, вдову Шатунова Светлану Шатунову-Чумакову, а также адвокатов певца.

Ранее мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала иск к вдове Шатунова о признании завещания артиста недействительным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

