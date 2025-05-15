В Москве откроется Центральный музей российского казачества
В Москве в Большом Левшинском переулке 24 июня откроется часть комплекса Государственного исторического музея — Центральный музей российского казачества, сообщает «МК».
Экспозиция разместится в 16 отдельных залах старинного особняка. Более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея расскажут, в том числе, про войны, в которых участвовали казаки, про историю казачьих войск и их вооружение. На выставке целый зал посвящен станичной жизни и роли женщины в казачьей семье.
«Здесь будут обмениваться опытом и проводить методические и исторические конференции по теме развития российского казачества», - заявил гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Среди экспонатов - личные вещи Степана Разина, знамя Пугачева, оружие и награды.
Ранее гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru