В Москве откроется Центральный музей российского казачества

Экспозиция разместится в 16 отдельных залах старинного особняка. Более 800 предметов из собрания Государственного исторического музея расскажут, в том числе, про войны, в которых участвовали казаки, про историю казачьих войск и их вооружение. На выставке целый зал посвящен станичной жизни и роли женщины в казачьей семье.

«Здесь будут обмениваться опытом и проводить методические и исторические конференции по теме развития российского казачества», - заявил гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Среди экспонатов - личные вещи Степана Разина, знамя Пугачева, оружие и награды.

Ранее гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

