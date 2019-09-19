«Краснодар» назвали фаворитом в матче Лиги Европы с «Базелем»

Два российских футбольных клуба, «Краснодар» и ЦСКА проведут матчи группового этапа Лиги Европы. Краснодарцы на выезде встретятся со швейцарским «Базелем», армейцы – с болгарским «Лудогорцем».

Российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил шансы обеих команд и заявил, что шансы выше у «Краснодара».

«Я считаю, что в матче "Базель" – "Краснодар" преимущество у "Краснодара", потому что клуб хорошо провел две игры с "Порту" и "Олимпиакосом". Я думаю, что они почувствовали уверенность в своих силах и с "Базелем" будут играть с большим преимуществом и в этом матче выиграют. Что касается матча ЦСКА - "Лудогорец". Я думаю, армейцам будет очень сложно преодолеть болгарский клуб, потому что "Лудогорец" постоянный участник Лиги чемпионов, с хорошим опытом и хорошим составом игроков. Я думаю, что здесь будет ничейный результат», - сказал он.

Собеседник НСН также рассказал, над чем нужно поработать российским командам.

«Думаю, что у "Краснодара" хорошие шансы в Лиге Европы. Команда очень хорошо укрепилась, вопросов по составу не должно быть никаких. Единственное, нужно чуть-чуть сбалансировать игру: в атаках хорошо, а защита не всегда играет надежно. Если эти проблемы снимутся, шансы хорошие.

ЦСКА, на мой взгляд, молодая команда, есть проблемные места, которые не дадут им сыграть стабильно в Лиге Европы. В первую очередь, нет рослого нападающего, чтобы можно было ротировать состав. Ну и приход Седрика Гогуа в оборону, ну тоже нужно смотреть, достаточно ли он хорош для ЦСКА», – заключил Сабитов.

Матч «Базель» - Краснодар» начнется в 19:55 мск, «Лудогорец» - ЦСКА – в 22:00 мск.

