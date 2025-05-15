Бывший замглавы Военно-медицинской академии Минобороны получил 9 лет за взятку

Экс-замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны России Павел Вешкин был приговорен столичным Головинским судом к девяти годам лишения свободы за получение взятки. Кроме того, его оштрафовали на 34,8 млн рублей, сообщило РИА Новости.

Суд заочно арестовал экс-главу УФНС по Свердловской области

Отбывать наказание Вешкин будет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в незаконном получении денег по шести контрактам. Согласно показаниям свидетелей, взятки передавались осужденному на парковке сети ресторанов быстрого питания, куда он приезжал без телефона на автомобиле каршеринга.

Всего Вешкин получил в качестве взяток свыше 40 млн рублей.

Ранее Ленинский районный суд в Екатеринбурге заочно арестовал экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова по делу о взятке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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