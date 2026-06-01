Путин утвердил Львову-Белову детским омбудсменом еще на пять лет

Мария Львова-Белова сохранит пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка еще на пять лет. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступит в силу с 27 октября 2026 года.

В понедельник, 1 июня, глава государства провел рабочую встречу с детским омбудсменом, в ходе которой она сообщила о сокращении числа социальных сирот в стране на 17% в 2025 году — до 22 тысяч человек.