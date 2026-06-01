Колесник назвал первые цели для ударов РФ в случае войны с НАТО
В случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Парламентарий уточнил, что первоочередными целями станут баллистические ракеты шахтного базирования во Франции, а также атомные подводные лодки Великобритании с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками. «В первую очередь надо подавить вот это», – почеркнул политик.
Колесник подчеркнул, что такие объекты могут располагаться в любой точке мира, но российские военные ведут их отслеживание. По его словам, в случае открытого конфликта эти цели будут уничтожены, поскольку обычная война способна перерасти в применение тактического, а затем и стратегического оружия.
Депутат добавил, что победителей в подобном противостоянии вряд ли стоит ожидать. Он отметил, что у России достаточно территорий для выживания, тогда как Европе следует задуматься о последствиях заявлений в стиле президента Франции Эммануэля Макрона и действий по захвату так называемого «теневого флота».
Ранее французский лидер сообщил, что находящийся под санкциями нефтяной танкер, шедший из России, задержали в Атлантическом океане, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
