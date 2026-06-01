Колесник назвал первые цели для ударов РФ в случае войны с НАТО

В случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий уточнил, что первоочередными целями станут баллистические ракеты шахтного базирования во Франции, а также атомные подводные лодки Великобритании с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками. «В первую очередь надо подавить вот это», – почеркнул политик.

Колесник подчеркнул, что такие объекты могут располагаться в любой точке мира, но российские военные ведут их отслеживание. По его словам, в случае открытого конфликта эти цели будут уничтожены, поскольку обычная война способна перерасти в применение тактического, а затем и стратегического оружия.