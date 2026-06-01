«Обычно искусствоведы всю жизнь занимаются каким-то периодом художника и точно определяют подлинник, но это надо быть очень дотошным. Современного творца легко подделать. Феликс Комаров (бизнесмен и коллекционер. – Прим. НСН) собирал очень много работ Эрнста Неизвестного. Возможно, использовали эту коллекцию. В любом случае винить Третьяковку в том, что они ошиблись – не совсем корректно. К тому же там только что пришла новая директор, она пока еще не разобралась. Я уверен, что она профессиональная, но, может быть, эта область для нее новая, и она пока не собрала проверенную команду. А могли и нарочно подставить, чтобы ее «слить». Специально сделать такую провокацию. Может, она кому-то неугодна», - рассказал он.

Напомним, что нового гендиректора Третьяковской галереи Ольгу Галактионову назначили на пост в январе 2026 года.

Крупный скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора – там обнаружили много фальшивок. В СК РФ сообщили, что по уголовному делу проведены обыски, а также выявлен человек, бывший военный, который за шесть лет в составе преступной группы создал 30 предметов якобы авторства Неизвестного и распродал их частным коллекционерам под видом подлинников.

Ранее экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева заявила НСН, что существует практика, когда даже после смерти скульптора по его слепкам и отливкам создают скульптуры и официально продают их, так что можно ли считать подделками изъятые работы художника и скульптора Эрнста Неизвестного – вопрос.

