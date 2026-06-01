Эксперт рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

Перед длительным отъездом из дома россиянам рекомендуется перекрывать подачу воды для предотвращения коммунальных аварий. Об этом «Ленте.ру» сообщил специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

Бондарь объяснил, что при продолжительном отсутствии хозяев влага из гидрозатворов сантехники постепенно уходит. Водяная пробка служит барьером для канализационных испарений, но уже спустя два месяца она высыхает, из-за чего в помещениях появляется неприятный запах. Кроме того, на деталях запорной арматуры оседают соли, что усложняет вращение вентилей и повышает риск их выхода из строя.

По мнению эксперта, отключать водоснабжение целесообразно даже при краткосрочных поездках, так как перепады давления в трубопроводе случаются без предупреждения. Надежные латунные краны выдерживают огромное количество включений, поэтому регулярная эксплуатация не наносит им вреда и даже препятствует образованию накипи.