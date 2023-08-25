ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ «Оренбургом»
25 августа 202319:59
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1.
На 49-й минуте защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперед. На 70-й минуте полузащитник хозяев Лукас Вера сравнял счет.
Московский клуб расположился на пятом месте в таблице РПЛ. «Оренбург» находится на последней, 16-й позиции.
Петербургский «Зенит» 20 августа в рамках пятого тура РПЛ обыграл «Спартак» в Москве. Матч завершился со счетом 3:1, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ «Оренбургом»
- Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолета Пригожина
- ФРС объявила о готовности вновь повысить процентную ставку из-за инфляции
- Британская разведка предположила, что Евгений Пригожин погиб
- Bloomberg: Запад может сократить помощь Киеву из-за дефицита боеприпасов
- Суд арестовал на два месяца сбившего 11 человек в Калуге
- Сбившая трех детей в Москве Валерия Башкирова вышла по УДО
- Глава ВТБ Костин избран председателем совета директоров ОСК
- В России временно приостановили выдачу сельской ипотеки
- Даниил Медведев вошел в ТОП-5 самых богатых теннисистов мира
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru