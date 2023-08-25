ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ «Оренбургом»

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1.

На 49-й минуте защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперед. На 70-й минуте полузащитник хозяев Лукас Вера сравнял счет.

Московский клуб расположился на пятом месте в таблице РПЛ. «Оренбург» находится на последней, 16-й позиции.

Петербургский «Зенит» 20 августа в рамках пятого тура РПЛ обыграл «Спартак» в Москве. Матч завершился со счетом 3:1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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