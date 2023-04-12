ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина

Хоккеисты ЦСКА одержали убедительную победу над петербургским СКА. Столичная команда вышла в финал Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

Армейцы открыли счет уже спустя 13 секунд. Шайбу в ворота петербуржцев отправил Максим Сорин.

В середине второго периода Константин Окулов удвоил преимущество. Окончательный результат установил Даррен Диц на 46-й минуте.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сразится с казанским «Ак Барсом». Первый матч пройдет 17 апреля в Татарстане.

Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные России и Белоруссии в список участников молодежного чемпионата мира 2024 года в Гетеборге (Швеция), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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