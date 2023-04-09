Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
Игра прошла в Казани. Счет на шестой минуте открыл защитник омичей Алексей Береглазов.
Ближе к концу первого периода «Авангард» вел со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке цифры на табло не изменились.
В третьем раунде хозяева забросили гостям две шайбы. Матч перешел в овертайм.
Победу «Ак Барсу» принес бросок Вадима Шипачева. Игра завершилась со счетом 3:2.
Соперник казанцев в финальном матче определится в серии между СКА и ЦСКА.
Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные России и Белоруссии в список участников молодежного чемпионата мира 2024 года в Гетеборге (Швеция), передает «Радиоточка НСН».
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