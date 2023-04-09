Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Игра прошла в Казани. Счет на шестой минуте открыл защитник омичей Алексей Береглазов.

Ближе к концу первого периода «Авангард» вел со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке цифры на табло не изменились.

В третьем раунде хозяева забросили гостям две шайбы. Матч перешел в овертайм.

Победу «Ак Барсу» принес бросок Вадима Шипачева. Игра завершилась со счетом 3:2.

Соперник казанцев в финальном матче определится в серии между СКА и ЦСКА.

Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные России и Белоруссии в список участников молодежного чемпионата мира 2024 года в Гетеборге (Швеция), передает «Радиоточка НСН».

