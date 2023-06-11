ЦСКА стал победителем Кубка России

Встреча прошла на стадионе «Лужники». В основное время игра завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов забил гол с пенальти. На 51-й минуте «быки» сравняли счет.

В серии пенальти армейцы оказались сильнее - 6:5. Победу москвичам принес вратарь Игорь Акинфеев, отразивший удар нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна.

Петербургский «Зенит» 7 мая обыграл московский «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передает «Радиоточка НСН».

