РФС назвал самые убыточные футбольные клубы

Их опубликовал Российский футбольный союз. Самым убыточным стал московский «Спартак» - минус 2,351 миллиарда рублей. Второе место занимает «Краснодар» с показателем 1,175 миллиарда рублей). Замыкает тройку московское «Торпедо» (минус 541,2 миллиона рублей). За ним идет ЦСКА (454 миллиона рублей), подмосковные «Химки» (310,2 миллиона рублей).

Наибольшую чистую прибыль до налогообложения продемонстрировали самарские «Крылья Советов» — 777,5 миллиона рублей, «Сочи» — 750,3 миллиона рублей, и петербургский «Зенит» — 647,5 миллиона рублей.

Напомним, футбольный тренер из Италии Лучано Спаллетти может вновь возглавить один из клубов Российской премьер-лиги. Это стало ясно после его ухода из «Наполи», который он привёл к победе в чемпионате Италии впервые за 33 года.

