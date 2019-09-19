ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5

Однако в начале второго тайма болгарцы направили сразу три гола в ворота армейцев. Как пишет Sport24, в течение 5 минут с 47-й по 52-ю в ворота ЦСКА влетело три мяча. На 68-й и 73-ей минутах были забиты еще два гола от Клаудио Кешерю.

"Кошмарный старт Лиги Европы. Будем исправлять ситуацию в следующих турах", - прокомментировали матч в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Напомним, по результатам жеребьевки в групповом этапе еврокубка ЦСКА помимо «Лудогорца» сыграет с «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).

Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил возможности ЦСКА в рамках Лиги Европы.

