ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5

19 сентября 201923:59

Матч в рамках Лиги Европы между «ЦСКА» и «Лудогорцем» завершился в пользу болгарцев. Счет составил 1:5.

По итогам первого тайма россияне были впереди. 45 минут игры закончились со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Гол на 11 минуте забил Игорь Дивеев.

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Однако в начале второго тайма болгарцы направили сразу три гола в ворота армейцев. Как пишет Sport24, в течение 5 минут с 47-й по 52-ю в ворота ЦСКА влетело три мяча. На 68-й и 73-ей минутах были забиты еще два гола от Клаудио Кешерю.

"Кошмарный старт Лиги Европы. Будем исправлять ситуацию в следующих турах", - прокомментировали матч в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Напомним, по результатам жеребьевки в групповом этапе еврокубка ЦСКА помимо «Лудогорца» сыграет с «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).

Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил возможности ЦСКА в рамках Лиги Европы.

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ФОТО: ПФК ЦСКА
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