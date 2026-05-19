Инфекционист перечислил риски при купании в городских водоемах

Купание в городских водоёмах в жаркую погоду может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист пояснил, что в непроточных водоёмах высок риск заражения кишечными инфекциями. При заглатывании воды в организм попадают энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка и бактерии шигеллы.

Неронов также отметил, что в городских прудах можно подхватить паразитарные заболевания, провоцирующие длительную диарею и неприятные симптомы в животе. Кроме того, такие водные процедуры грозят наружным отитом, конъюнктивитом и церкариозом — аллергической реакцией кожи в виде зудящей сыпи.

Глава Туапсе: Загрязненный при атаке дронов пляж приведут в порядок к 1 июня

«Визуальная прозрачность воды не означает её безопасность», — предупредил врач.

Он добавил, что водоёмы могут быть загрязнены химическими веществами, дорожными стоками и бактериями, невидимыми глазу, а после ливней возможен смыв фекальных загрязнений с прилегающих территорий, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ВрачиИнфекцияЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры