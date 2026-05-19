Инфекционист перечислил риски при купании в городских водоемах

Купание в городских водоёмах в жаркую погоду может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист пояснил, что в непроточных водоёмах высок риск заражения кишечными инфекциями. При заглатывании воды в организм попадают энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка и бактерии шигеллы.

Неронов также отметил, что в городских прудах можно подхватить паразитарные заболевания, провоцирующие длительную диарею и неприятные симптомы в животе. Кроме того, такие водные процедуры грозят наружным отитом, конъюнктивитом и церкариозом — аллергической реакцией кожи в виде зудящей сыпи.