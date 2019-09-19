«Краснодар» проиграл «Базелю» с разгромным счетом
Матч в рамках Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром» завершилась со счетом 5:0 в пользу швейцарцев.
Счет швейцарцы открыли на 9-ой минуте матча, второй гол был забит на 40-ой минуте. Оба момента реализовал Кевин Буа.
Во втором тайме в ворота «Краснодара» прилетело еще три мяча. На 52-ой минуре мяч забил Дзуффи, через минуту в ворота россиян направил мяч Вилена. Завершил серию голов швейцарцев Окафор на 79-ой минуте.
Как сообщает Sport24, это поражение стало самым крупным за историю еврокубков «Краснодара».
Ранее российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил шансы обеих команд и заявил, что шансы выше у «Краснодара».
Напомним, согласно жеребьевке «Краснодар» помимо швейцарцев сыграет с ФК «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспор» (Турция).
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