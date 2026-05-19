Врач назвал способы восстановления сна при смене часовых поясов
Сомнолог Максим Новиков перечислил способы быстро восстановить сон после длительного перелёта и смены часовых поясов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Врач порекомендовал за несколько дней до вылета плавно корректировать режим сна: при перелёте на восток ложиться и вставать на час раньше, при движении на запад — на час позже. Специалист подчеркнул, что важно избегать недосыпа, поскольку дефицит сна лишь затруднит адаптацию.
Новиков добавил, что наладить режим помогают пешие прогулки, обильное питьё, отказ от алкоголя и избытка кофеина, а также правильный световой режим. По его словам, свет является главным фактором перенастройки: после перелёта на восток полезно искать утреннее солнце и избегать яркого света вечером, после перелёта на запад — действовать наоборот.
Доктор также призвал заранее сдвигать время приёмов пищи под расписание места назначения. Сомнолог объяснил, что еда служит важным сигналом для биологических часов кишечника и печени.
Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с НСН назвал оптимальную продолжительность дневного сна.
