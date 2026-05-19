Врач назвал способы восстановления сна при смене часовых поясов

Сомнолог Максим Новиков перечислил способы быстро восстановить сон после длительного перелёта и смены часовых поясов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач порекомендовал за несколько дней до вылета плавно корректировать режим сна: при перелёте на восток ложиться и вставать на час раньше, при движении на запад — на час позже. Специалист подчеркнул, что важно избегать недосыпа, поскольку дефицит сна лишь затруднит адаптацию.