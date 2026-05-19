Эксперт рассказал, как россиянам облегчить жизнь при отключении горячей воды

Летнее отключение горячей воды на срок до двух недель необходимо для выявления дефектов труб и предотвращения зимних аварий, однако существуют способы сделать этот период более комфортным. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист посоветовал приобретать водонагревательное оборудование до сезона отключения, пока спрос остаётся низким. Он также рекомендовал доверять установку управляющей компании, которая в случае аварии будет нести ответственность за качество работ.

«Если работы выполнила управляющая компания, именно она отвечает за возможные аварии», — добавил Бондарь.