Эксперт рассказал, как россиянам облегчить жизнь при отключении горячей воды

Летнее отключение горячей воды на срок до двух недель необходимо для выявления дефектов труб и предотвращения зимних аварий, однако существуют способы сделать этот период более комфортным. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист посоветовал приобретать водонагревательное оборудование до сезона отключения, пока спрос остаётся низким. Он также рекомендовал доверять установку управляющей компании, которая в случае аварии будет нести ответственность за качество работ.

«Если работы выполнила управляющая компания, именно она отвечает за возможные аварии», — добавил Бондарь.

Москвичам сообщат про отключение воды по SMS

В качестве альтернативы эксперт предложил использовать нагревающие насадки на краны, посещать спортзалы или гостить у родственников в районах с несовпадающими графиками ремонтов.

Бондарь также отметил, что владельцы загородных домов с автономными котельными обычно не замечают летних проверок, однако берут на себя все расходы по ежегодному обслуживанию оборудования, чистке бойлера и замене фильтров.

Ране россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЭкспертыВодаЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры