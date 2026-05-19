Латвия выразила категорический протест России после заявления СВР
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства балтийской страны.
В МИД сочли, что российское заявление основано на ранее выдвинутых ложных обвинениях. Главе российского посольства вручили ноту протеста, заявив, что Москва продолжает распространять дезинформацию.
Официальная Рига подчеркнула, что не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины, однако российское руководство игнорирует эти разъяснения.
Во вторник, 19 мая, Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения террористических ударов по тыловым регионам России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
