Латвия выразила категорический протест России после заявления СВР

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства балтийской страны.

В МИД сочли, что российское заявление основано на ранее выдвинутых ложных обвинениях. Главе российского посольства вручили ноту протеста, заявив, что Москва продолжает распространять дезинформацию.