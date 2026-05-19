Латвия выразила категорический протест России после заявления СВР

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства балтийской страны.

В МИД сочли, что российское заявление основано на ранее выдвинутых ложных обвинениях. Главе российского посольства вручили ноту протеста, заявив, что Москва продолжает распространять дезинформацию.

СМИ: Латвия, Литва, Эстония открыли небо для атак дронов ВСУ на Россию

Официальная Рига подчеркнула, что не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины, однако российское руководство игнорирует эти разъяснения.

Во вторник, 19 мая, Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения террористических ударов по тыловым регионам России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
