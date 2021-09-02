ЦСКА проиграл «Авангарду» в матче за кубок Открытия КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Кубок Открытия разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. «Авангард» во второй раз стала обладателем трофея.

Следующий матч команда проведет с «Адмиралом» 4 сентября. ЦСКА в этот день сразится с рижским «Динамо».

Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» впервые за всю историю выиграл Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

