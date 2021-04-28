ХК «Авангард» обошел ЦСКА и выиграл Кубок Гагарина

Омский хоккейный клуб "Авангард" впервые за всю историю выиграл Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Интерфакс».

В шестом матче финальной серии омские хоккеисты умели обойти московскую команду ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:0. Отмечается, что домашней ареной "Авангарда" временно стала площадка в подмосковной Балашихе.

Решающая шайба была забита на последних секундах первого периода, в "Авангарде" отличился Сергей Толчинский. В итоге счет в серии до четырех побед дошел до 4:2 в пользу "Авангарда". Отмечается, что ранее команда трижды доходила до финала.

