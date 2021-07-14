Сергей Федоров стал тренером хоккейного ЦСКА
Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера армейцев, которым стал Сергей Федоров.
Федоров, начинавший карьеру в ЦСКА, в составе сборной России по хоккею трижды выигрывал Чемпионат Мира, а также серебро и бронзу Олимпийских игр.
Он провел 13 сезонов в североамериканской Национальной хоккейной лиге и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе клуба «Детройт Рэд Уингз».
С 2013 года Федоров являлся членом наблюдательного совета ЦСКА. Предыдущим тренером красно-синих был Игорь Никитин.
В сезоне 2020-2021 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил омскому «Авангарду».
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