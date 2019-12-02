ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

"Финальный свисток. Завершаем год ВЭБ Арены поражением от тульского Арсенала", - говорится в сообщении официального аккаунта армейце в Twitter.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Единственный гол за игру забил Даниил Лесовой на 52-й минуте.

Ранее стало известно, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф в Лиге Европы после того, как сыграл вничью с "Лудогорцем".



