ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
2 декабря 201921:36
Футболисты московского клуба ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Финальный свисток. Завершаем год ВЭБ Арены поражением от тульского Арсенала", - говорится в сообщении официального аккаунта армейце в Twitter.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Единственный гол за игру забил Даниил Лесовой на 52-й минуте.
Ранее стало известно, что ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф в Лиге Европы после того, как сыграл вничью с "Лудогорцем".
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