ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»

28 ноября 201923:14

Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter московской команды.

Лига Европы и Лига чемпионов. Кто из российских команд все еще имеет шансы

"Финальный свисток, ничья в матче ЦСКА-Лудогорец - 1:1", - говорится в сообщении.

Счет игры открыли болгарцы: на 66-й минуте Кешерю направил мяч в ворота армейцев. Через 10 минут Чалов отыграл мяч и счет сравнялся.

Как отмечает Интерфакс, футболисты ЦСКА потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата после этого матча. ЦСКА на данный момент занимает четвертую позицию в группе H с двумя очками. Из группового этапа в плей-офф выходят первые две команды.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: ПФК ЦСКА
ТЕГИ:ЦСКАФутболЛига Европы