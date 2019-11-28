ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»

"Финальный свисток, ничья в матче ЦСКА-Лудогорец - 1:1", - говорится в сообщении.

Счет игры открыли болгарцы: на 66-й минуте Кешерю направил мяч в ворота армейцев. Через 10 минут Чалов отыграл мяч и счет сравнялся.

Как отмечает Интерфакс, футболисты ЦСКА потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата после этого матча. ЦСКА на данный момент занимает четвертую позицию в группе H с двумя очками. Из группового этапа в плей-офф выходят первые две команды.

