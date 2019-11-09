Лига Европы и Лига чемпионов. Кто из российских команд все еще имеет шансы
Бывший игрок российской сборной по футболу в эфире НСН рассказал о перспективах ЦСКА, «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» в текущем футбольном сезоне.
На уходящей недели состоялось несколько игр с участием российских команд в рамках Лиги Европы УЕФА 2019-2020 годов и Лиги чемпионов УЕФА. «Краснодар» 7 ноября одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 3:1 и сейчас находится на третьей позиции группы С Лиги Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварош» и занимает четвертую строку группы Н того же турнира. «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:2) и расположился на 3 месте группы G Лиги чемпионов, как и «Локомотив», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:1 (группа D).
Бывший игрок российской сборной по футболу Сергей Кирьяков в эфире НСН заявил, что у «Краснодара» очевидно больше шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, чем у ЦСКА.
«У "Краснодара" и по очкам и по игре шансы выше. ЦСКА для того чтобы выйти в плей-офф должен был вчера побеждать, как и в оставшихся матчах. Но, к сожалению, результата не добился. Хотя трудно предъявить армейцам, что они не хотели и не боролись, но в связи со сложившейся ситуацией игра не особенно у них пошла. Возможно, дело в психологическом каком-то надломе - сейчас в рядах команды много молодых и пока они чуть-чуть не справляются, прежде всего, со своими нервами. Трудно предполагать, что ЦСКА все-таки выйдет в плей-офф, а "Краснодар" на пути к этому», - сказал он.
Лига Европы является ежегодным международным турниром по футболу среди клубов. Турнир считается вторым по значимости после Лиги чемпионов.
От «Зенита» экс-футболист сборной России ожидал более жесткого футбола с «Лейпцигом» и надеется, что команда более серьезно подготовится к матчу с «Лионом», ведь именно от него зависит выход в плей-офф Лиги чемпионов для питерской команды.
«Мы ожидали, что "Зенит" более агрессивно проведет матч с "Лейцигом", тем более, что команде нужна была победа. Семак (тренер "Зенита" - прим. НСН) избрал оборонительный вариант игры и этому есть логическое объяснение – игроки "Лейпцига" очень быстры, техничны, атлетичны, в последних двух матчах забили неимоверное количество голов, на кубке Германии разгромили своих противников. Поэтому понятно, почему Семак хотел сыграть в более осторожный футбол, учитывая и возраст своих игроков, особенно оборонительной линии, и их скоростные качества. Но игра могла приобрести и другой поворот, если бы Азмун (нападающий клуба – прим НСН) забил гол в конце первого тайма, и команда не пропустила бы гол в "раздевалку". Но у "Зенита" есть еще шансы выйти в плей-офф - основным матчем за выход будет игра с «Лионом». Здесь однозначно нужна победа. Нужно серьезно готовиться. «Лион» не намного слабее "Лейпцига", также играет в современный европейский силовой футбол с быстрыми выходами в атаку», - пояснил Кирьяков.
Проигрыш «Локомотива» футболист объяснил высоким уровнем соперников в группе D Лиги чемпионов, при этом игроки все же показали «90 минут борьбы».
«У "Локомотива" более серьезные соперники, чем у того же "Зенита". "Ювентус", "Атлетико" – те команды, которые из года в год претендуют на победу в Лиге чемпионов. Но, думаю, "Локомотив" должен еще побороться за третье место. Вообще, конечно, играть с таким соперником, как "Ювентус" это напряжение с первых минут – Гильерме (вратарь и вице-капитан "Локомотива" - прим. НСН) ошибся, потом вроде "Локомотив" переломил ход матча, сыграли в этом положительную роль и погодные условия. Было видно, что туринцы все-таки имели проблемы с полем, мячом. Но упустил "Локомотив" хорошую возможность выйти вперед в первом тайме, а потом и во втором у того же Мариу (полузащитник "Локомотива" - прим. НСН). Поведя в счете, "Локомотив", скорее всего, закрылся бы и не допустил таких ошибок. Но все-таки мы увидели 90 минут борьбы, жесткого футбола, а решило все мастерство соперников», - рассказал Сергей Кирьяков.
Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН тогда отметил, что люди собирались посетить стадион, чтобы посмотреть на Роналду, а не на игру "Локомотива" и "Ювентуса".
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