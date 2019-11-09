Лига Европы и Лига чемпионов. Кто из российских команд все еще имеет шансы

На уходящей недели состоялось несколько игр с участием российских команд в рамках Лиги Европы УЕФА 2019-2020 годов и Лиги чемпионов УЕФА. «Краснодар» 7 ноября одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 3:1 и сейчас находится на третьей позиции группы С Лиги Европы. ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварош» и занимает четвертую строку группы Н того же турнира. «Зенит» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:2) и расположился на 3 месте группы G Лиги чемпионов, как и «Локомотив», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:1 (группа D).

Бывший игрок российской сборной по футболу Сергей Кирьяков в эфире НСН заявил, что у «Краснодара» очевидно больше шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, чем у ЦСКА.

«У "Краснодара" и по очкам и по игре шансы выше. ЦСКА для того чтобы выйти в плей-офф должен был вчера побеждать, как и в оставшихся матчах. Но, к сожалению, результата не добился. Хотя трудно предъявить армейцам, что они не хотели и не боролись, но в связи со сложившейся ситуацией игра не особенно у них пошла. Возможно, дело в психологическом каком-то надломе - сейчас в рядах команды много молодых и пока они чуть-чуть не справляются, прежде всего, со своими нервами. Трудно предполагать, что ЦСКА все-таки выйдет в плей-офф, а "Краснодар" на пути к этому», - сказал он.

Лига Европы является ежегодным международным турниром по футболу среди клубов. Турнир считается вторым по значимости после Лиги чемпионов.

От «Зенита» экс-футболист сборной России ожидал более жесткого футбола с «Лейпцигом» и надеется, что команда более серьезно подготовится к матчу с «Лионом», ведь именно от него зависит выход в плей-офф Лиги чемпионов для питерской команды.