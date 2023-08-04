ЦСКА подписал контракт с игроком сборной Узбекистана Файзуллаевым

В пресс-службе столичной команды сообщили, что 19-летний вингер, который является воспитанником «Пахтакора», в 2022 году стал лучшим молодым футболистом Узбекистана.

Также Файзуллаев выступал за молодёжную сборную республики и в марте 2023 года выиграл Кубок Азии.

Уточняется, что контракт с полузащитником рассчитан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления. В ЦСКА Файзуллаев будет выступать в майке с номером «21».

Ранее ЦСКА начал выступление в новом сезоне Кубка России с разгромной победы в гостях над «Оренбургом» 6:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

