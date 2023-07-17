Марио Фернандес перешел в «Зенит»

«Зенит» официально объявил о переходе защитника сборной России Марио Фернандеса.

«Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу

Его последним клубом был бразильский «Интернасьональ».

«Зенит» приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов в сине-бело-голубых цветах!», - говорится на сайте команды.

Бразильский спортсмен выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2022 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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