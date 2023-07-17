Марио Фернандес перешел в «Зенит»
17 июля 202312:22
«Зенит» официально объявил о переходе защитника сборной России Марио Фернандеса.
Его последним клубом был бразильский «Интернасьональ».
«Зенит» приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов в сине-бело-голубых цветах!», - говорится на сайте команды.
Бразильский спортсмен выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2022 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru