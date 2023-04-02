«ЦСКА» обыграл «Факел» в 21-м туре РПЛ

Столичный «ЦСКА» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча проходила в Воронеже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

На 22-й минуте пенальти реализовал Федор Чалов. Преимущество ЦСКА на 77-й минуте укрепил Иван Обляков.

Столичные армейцы с 38 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 17 очков и расположился на 14-м месте.

В следующем туре «ЦСКА» примет подмосковные «Химки».

Счетная палата проверила работу Российского футбольного союза (РФС) за 2020-2022 годы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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