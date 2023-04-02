«ЦСКА» обыграл «Факел» в 21-м туре РПЛ
Столичный «ЦСКА» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Воронеже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
На 22-й минуте пенальти реализовал Федор Чалов. Преимущество ЦСКА на 77-й минуте укрепил Иван Обляков.
Столичные армейцы с 38 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 17 очков и расположился на 14-м месте.
В следующем туре «ЦСКА» примет подмосковные «Химки».
Счетная палата проверила работу Российского футбольного союза (РФС) за 2020-2022 годы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- СМИ назвали предполагаемое имя девушки, вручившей статуэтку военкору Татарскому
- СМИ: девушка, вручившая военкору Татарскому статуэтку, находится в больнице
- Российское ядерное оружие разместят на западе Белоруссии
- Беглов: при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек
- СК возбудил уголовное дело после гибели военкора Татарского из-за взрыва
- «ЦСКА» обыграл «Факел» в 21-м туре РПЛ
- «Хлопок, пламя, все бегут»: СМИ сообщили подробности взрыва в кафе Петербурга
- МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского
- Замглавы украинского МИД послал к черту призывающих к миру политиков ФРГ
- СМИ сообщили о гибели военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru