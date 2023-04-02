«Краснодар» разгромил «Химки» со счетом 6:0 в матче РПЛ

Встреча в Химках в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась с разгромным счетом в пользу гостей.

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«Краснодар» отправил в ворота подмосковного клуба шесть мечей. Отличились Алексей Ионов, Никита Кривцов, Батчи, Кади Боржес. Джон Кордоба оформил дубль.

Большую часть матча «Химки» играли в меньшинстве. На 27-й минуте с поля удалили Виталия Лысцова.

«Краснодар» с 32 очками расположился на восьмой строке турнирной таблицы. «Химки» находятся на 15-м, предпоследнем месте.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для отмены карты болельщика Fan ID, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: fckrasnodar.ru
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