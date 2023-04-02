«Краснодар» разгромил «Химки» со счетом 6:0 в матче РПЛ
Встреча в Химках в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась с разгромным счетом в пользу гостей.
«Краснодар» отправил в ворота подмосковного клуба шесть мечей. Отличились Алексей Ионов, Никита Кривцов, Батчи, Кади Боржес. Джон Кордоба оформил дубль.
Большую часть матча «Химки» играли в меньшинстве. На 27-й минуте с поля удалили Виталия Лысцова.
«Краснодар» с 32 очками расположился на восьмой строке турнирной таблицы. «Химки» находятся на 15-м, предпоследнем месте.
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