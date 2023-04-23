ЦСКА обыграл «Ак-Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина
23 апреля 202320:10
Хоккейный клуб ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Игра прошла в Москве. Армейцы победили со счетом 2:1.
В составе ЦСКА отличились Антон Слепышев и Владислав Каменев. Шайбу за казанцев забросил Кирилл Семенов.
После победы в четвертом матче столичный клуб ведет в серии со счетом 3:1. Следующая игра пройдет в Казани 25 апреля.
Магнитогорский «Металлург» возглавил Андрей Разин. Клуб подписал контракт с 49-летним специалистом на два года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru