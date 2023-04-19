Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства

26-летний спортсмен родился в Москве и является воспитанником «Динамо», однако с 2015 года и играет в Казахстане, попав в сборную этой страны.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в мае в Латвии и Финляндии. Ранее сообщалось, что Федерации хоккея Латвии и Словакии отказались вызывать на ЧМ игроков, выступающих в КХЛ.

