Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства
Хоккеист Дмитрий Гурков, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» из Астаны, отказался от гражданства РФ, сообщают казахстанские СМИ.
У Гуркова было двойное гражданство, он планирует сыграть на Чемпионате мира за сборную Казахстана. При этом российские хоккеисты отстранены от участия в международных турнирах в сезоне 2023-24.
26-летний спортсмен родился в Москве и является воспитанником «Динамо», однако с 2015 года и играет в Казахстане, попав в сборную этой страны.
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в мае в Латвии и Финляндии. Ранее сообщалось, что Федерации хоккея Латвии и Словакии отказались вызывать на ЧМ игроков, выступающих в КХЛ.
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