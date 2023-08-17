ЦСКА и «Бешикташ» договорились о переходе Зайнутдинова в турецкий чемпионат
Полузащитник национальной футбольной сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.
По его словам, ЦСКА и «Бешикташ» достигли предварительной договоренности по футболисту, который уже отправился в Стамбул для прохождения медицинской комиссии.
«Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса», - написал Брейдо.
25-летний казахстанец выступал за армейцев с 2020 года, до этого он защищал цвета «Ростова».
Ранее главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru