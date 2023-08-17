ЦСКА и «Бешикташ» договорились о переходе Зайнутдинова в турецкий чемпионат

Полузащитник национальной футбольной сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию

По его словам, ЦСКА и «Бешикташ» достигли предварительной договоренности по футболисту, который уже отправился в Стамбул для прохождения медицинской комиссии.

«Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса», - написал Брейдо.

25-летний казахстанец выступал за армейцев с 2020 года, до этого он защищал цвета «Ростова».

Ранее главный тренер «Динамо» подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/pfccskamoscow
ТЕГИ:СтамбулТурцияФутболистЦСКА

Горячие новости

Все новости

партнеры