Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана

Российское посольство в Катаре рекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было распространено через официальный Telegram-канал дипмиссии.

Как отметили в посольстве, гражданам РФ следует сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями властей и воздержаться от посещения общественных мест, включая торговые центры и парки.