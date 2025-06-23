Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана

Российское посольство в Катаре рекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было распространено через официальный Telegram-канал дипмиссии.

Как отметили в посольстве, гражданам РФ следует сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями властей и воздержаться от посещения общественных мест, включая торговые центры и парки.

Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд

Также рекомендуется ограничить передвижение по стране. В дипмиссии подчеркнули, что ситуация остается напряженной, и призвали россиян к осторожности.

Ранее иранские СМИ сообщили о начале военной операции против американских баз в Катаре и Ираке под названием «Хорошая весть о победе», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Российское ПосольствоСШАИранКатар

Горячие новости

Все новости

партнеры