Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана
Российское посольство в Катаре рекомендовало соотечественникам избегать мест массового скопления людей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было распространено через официальный Telegram-канал дипмиссии.
Как отметили в посольстве, гражданам РФ следует сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями властей и воздержаться от посещения общественных мест, включая торговые центры и парки.
Также рекомендуется ограничить передвижение по стране. В дипмиссии подчеркнули, что ситуация остается напряженной, и призвали россиян к осторожности.
Ранее иранские СМИ сообщили о начале военной операции против американских баз в Катаре и Ираке под названием «Хорошая весть о победе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru