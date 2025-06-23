В Тульской области убиты директор спортколледжа и его адвокат
В Тульской области убиты директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы.
По предварительным данным, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в автомобиле, припаркованном на проселочной дороге между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая.
На момент прибытия экстренных служб пострадавшие еще подавали признаки жизни, однако спасти их не удалось — врачи констатировали смерть на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru