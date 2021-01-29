«Олимпиада - это прибыль». Трунов счел поведение МОК жеманством

Президент Союза адвокатов России в эфире НСН предположил, что МОК приложит все усилия для допуска болельщиков на Игры, хотя пока решение о заполняемости трибун не принято.

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Олимпиаде.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Международный олимпийский комитет приложит все усилия для допуска болельщиков ради, в частности, прибыли.

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«Существует множество видов спорта, которые мало кого привлекают. В Токио для повышения интереса появятся такие виды спорта, как каратэ, серфинг, скалолазание, скейтбординг, брейк-данс. Исключаются малопосещаемые сквош, мини-футбол и флорбол. Посещаемость – прибыль как следствие – одна из основных проблем. Думаю, МОК приложит все усилия к допуску болельщиков, а пока, мне кажется, они жеманничают», – сказал он.

Также Трунов в интервью НСН отметил, что заключение под стражу, хоть это и является самой распространенной мерой пресечения, должно носить исключительный характер.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ОлимпиадаТокиоИгорь Трунов
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