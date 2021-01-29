«Олимпиада - это прибыль». Трунов счел поведение МОК жеманством
Президент Союза адвокатов России в эфире НСН предположил, что МОК приложит все усилия для допуска болельщиков на Игры, хотя пока решение о заполняемости трибун не принято.
МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Олимпиаде.
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Международный олимпийский комитет приложит все усилия для допуска болельщиков ради, в частности, прибыли.
«Существует множество видов спорта, которые мало кого привлекают. В Токио для повышения интереса появятся такие виды спорта, как каратэ, серфинг, скалолазание, скейтбординг, брейк-данс. Исключаются малопосещаемые сквош, мини-футбол и флорбол. Посещаемость – прибыль как следствие – одна из основных проблем. Думаю, МОК приложит все усилия к допуску болельщиков, а пока, мне кажется, они жеманничают», – сказал он.
Также Трунов в интервью НСН отметил, что заключение под стражу, хоть это и является самой распространенной мерой пресечения, должно носить исключительный характер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Титов предложил ввести специальный налоговый режим для общепита
- Директор Театра имени Вахтангова назвал причину смерти Ланового
- Специалисты объяснили гибель группы Дятлова в горах Урала
- Генсек ООН привился от COVID-19
- Скончался актер Василий Лановой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru