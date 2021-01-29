«Олимпиада - это прибыль». Трунов счел поведение МОК жеманством

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. При этом президент комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Олимпиаде.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Международный олимпийский комитет приложит все усилия для допуска болельщиков ради, в частности, прибыли.