Тренера «Пари НН» Юрана экстренно прооперировали

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщил, что главный тренер команды Сергей Юран был экстренно прооперирован в одной из клиник.

Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не стал рассказывать подробности. Он отметил, что показания к операции были экстренные, однако в настоящее время жизни и здоровью специалиста ничего не угрожает.

«Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу», — написал Мелик-Гусейнов в соцсетях.

Он добавил, что Юрана уже перевели в обычную палату.

Ранее в Выборге умерла 90-летняя местная жительница, которая пыталась сама себя прооперировать из-за осложнения при раке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Соколов
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