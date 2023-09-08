Тренера «Пари НН» Юрана экстренно прооперировали
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщил, что главный тренер команды Сергей Юран был экстренно прооперирован в одной из клиник.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не стал рассказывать подробности. Он отметил, что показания к операции были экстренные, однако в настоящее время жизни и здоровью специалиста ничего не угрожает.
«Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу», — написал Мелик-Гусейнов в соцсетях.
Он добавил, что Юрана уже перевели в обычную палату.
Ранее в Выборге умерла 90-летняя местная жительница, которая пыталась сама себя прооперировать из-за осложнения при раке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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