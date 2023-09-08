Тренера «Пари НН» Юрана экстренно прооперировали

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не стал рассказывать подробности. Он отметил, что показания к операции были экстренные, однако в настоящее время жизни и здоровью специалиста ничего не угрожает.

«Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу», — написал Мелик-Гусейнов в соцсетях.

Он добавил, что Юрана уже перевели в обычную палату.

Ранее в Выборге умерла 90-летняя местная жительница, которая пыталась сама себя прооперировать из-за осложнения при раке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

