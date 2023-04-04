Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил об отставке Артем Горлова с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.
Отмечается, что ФК и Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. «Пари НН» поблагодарил уже бывшего главного тренера за работу в клубе и пожелал успехов на тренерском пути. Подчеркивается, что на пост главного тренера назначили Сергея Юрана.
Так, последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе прошлого года. Ранее он также работал в «СКА-Хабаровск», «Зорком» и ряде других команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru