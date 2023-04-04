Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»

Отмечается, что ФК и Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. «Пари НН» поблагодарил уже бывшего главного тренера за работу в клубе и пожелал успехов на тренерском пути. Подчеркивается, что на пост главного тренера назначили Сергея Юрана.

Так, последним местом работы Юрана были «Химки», которые он покинул в августе прошлого года. Ранее он также работал в «СКА-Хабаровск», «Зорком» и ряде других команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

