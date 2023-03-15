Тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин вернется на лед

Лавиолетт допустил, что Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрс». Встреча пройдет в ночь на 16 марта. Тренер добавил, что Овечкин накануне занимался на тренировочной арене.

Напомним, Овечкин получил травму нижней части тела, из-за чего вынужден был пропустить матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 марта. «Вашингтон Кэпиталс» уступила победу со счетом 3:5.

Ранее Овечкин побил один из рекордов легендарного Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, забитых на выезде.

