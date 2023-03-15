Тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин вернется на лед

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал, когда капитан команды Александр Овечкин вернется на лед. Об этом заявил журналист Тарик Эль-Башир в своем аккаунте в Twitter.

Овечкин стал рекордсменом среди россиян по числу матчей в NHL

Лавиолетт допустил, что Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрс». Встреча пройдет в ночь на 16 марта. Тренер добавил, что Овечкин накануне занимался на тренировочной арене.

Напомним, Овечкин получил травму нижней части тела, из-за чего вынужден был пропустить матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 марта. «Вашингтон Кэпиталс» уступила победу со счетом 3:5.

Ранее Овечкин побил один из рекордов легендарного Уэйна Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, забитых на выезде.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХоккейАлександр Овечкин
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