Овечкин стал рекордсменом среди россиян по числу матчей в NHL
Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин стал рекордсменом среди российских игроков по количеству проведенных игр в Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью матч против Columbus Blue Jackets стал для Овечкина 1317 в НХЛ. Таким образом он побил рекорд Алексея Ковалёва.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Вашингтона». Александр не отличился результативными действиями в ходе игры.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года – бессменно в Washington Capitals. В составе столичного клуба российский хоккеист в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Сейчас Овечкин идёт на втором месте в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах. На его счету – 809 забитых шайб.
Самый результативный игрок НХЛ - Уэйн Гретцки. В его активе – 894 гола. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам канадец уверен, что россиянин превзойдет его результат.
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