Тренер украинского «Черноморца» сбежал со сборов в Турции

Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Об этом сообщила команда в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что Касьяненко провел с клубом тренировочный сбор, однако после в аэропорту Антальи не сел в самолет до Кишинева. Руководство «Черноморца» осудило поступок специалиста.

«Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека... Руководство инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — отмечается в заявлении команды.

По данным СМИ, Касьяненко сбежал в США. Экс-тренер планирует жить со своей семьей в Майами.

Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан сбежал с соревнований в Италии, чтобы не возвращаться на родину и не отправляться в зону боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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