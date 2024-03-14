Тренер украинского «Черноморца» сбежал со сборов в Турции
Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Об этом сообщила команда в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Касьяненко провел с клубом тренировочный сбор, однако после в аэропорту Антальи не сел в самолет до Кишинева. Руководство «Черноморца» осудило поступок специалиста.
«Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека... Руководство инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — отмечается в заявлении команды.
По данным СМИ, Касьяненко сбежал в США. Экс-тренер планирует жить со своей семьей в Майами.
Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан сбежал с соревнований в Италии, чтобы не возвращаться на родину и не отправляться в зону боевых действий.
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