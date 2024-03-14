Тренер украинского «Черноморца» сбежал со сборов в Турции

Отмечается, что Касьяненко провел с клубом тренировочный сбор, однако после в аэропорту Антальи не сел в самолет до Кишинева. Руководство «Черноморца» осудило поступок специалиста.

«Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека... Руководство инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — отмечается в заявлении команды.

По данным СМИ, Касьяненко сбежал в США. Экс-тренер планирует жить со своей семьей в Майами.

Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан сбежал с соревнований в Италии, чтобы не возвращаться на родину и не отправляться в зону боевых действий.

