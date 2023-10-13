Украинский «Шахтер» подтвердил побег своего футболиста в Россию
В украинском футбольном клубе «Шахтер» подтвердили побег футболиста молодежной команды Александра Распутько, который покинул расположение клуба после матча с бельгийским «Антверпеном».
В пресс-службе команды уточнили, что игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Руководство клуба требует от Распутько вернуться к клубу в течение пяти суток, в противном случае «Шахтер» расторгнет с ним контракт, и потребует финансовую компенсацию.
Распутько 19 лет, футболист родился в Горловке Донецкой народной республики. . На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет. Известно, что его родители живут в Донецке, и придерживаются пророссийских взглядов.
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