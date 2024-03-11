Тренер сборной России Писарев заявил о деградации игроков в «Спартаке»

Он выразил недоумение поражением красно-белых от воронежского «Факела». По словам Писарева, у «Спартака» есть игроки высокого качества, но руководство клуба использует их неправильно.

Тренер обратил внимание, что бюджет воронежского клуба в два раза меньше. Он считает, что руководство московской команды не может правильно расставить футболистов на поле.

«Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке», - констатировал Писарев.

Накануне «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице, передает «Радиоточка НСН».

