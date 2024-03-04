Нападающий «Спартака» Промес в ОАЭ помещён под домашний арест

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес остаётся в Объединенных Арабских Эмиратах под домашним арестом. Информацию об этом распространило издание NRC из Нидерландов. По его данным, голландская прокуратура ведет переговоры об экстрадиции спортсмена на родину.

Суд в Нидерландах в этом году заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за участие в торговле наркотиками. Годом ранее футболист был приговорён к 1,5 годам тюрьмы за нанесение ножевого ранения собственному родственнику.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на минувшей неделе нидерландского нападающего «Спартака» задержали в Дубае на сборах из-за того, что Промес стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия.

