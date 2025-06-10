За несколько часов силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Это произошло с 21:50 до 23:55 мск 9 июня. Беспилотники были самолетного типа. 46 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской областью, девять беспилотников сбили над территорией Крыма, по два — над Орловской и Калужской областями и один дрон ликвидировали над Воронежской областью.

Ранее над Россией уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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