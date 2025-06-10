За несколько часов силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны России уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Это произошло с 21:50 до 23:55 мск 9 июня. Беспилотники были самолетного типа. 46 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской областью, девять беспилотников сбили над территорией Крыма, по два — над Орловской и Калужской областями и один дрон ликвидировали над Воронежской областью.
Ранее над Россией уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru