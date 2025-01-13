Трошечкин: Российский футбол «разбанят» не раньше 2026-2027 годов
Российские футбольные клубы смогут вернуться в еврокубки не раньше 2026-2027 годов. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил футболист «Пари НН» Александр Трошечкин.
По его словам, следующий сезон однозначно пройдет без еврокубков для России, однако в дальнейшем у российских клубов есть шанс вернуться из-за изменений политической ситуации и грядущего окончания СВО.
«Полагаю, это приведет к каким-то решениям в футбольном мире. Хотелось бы, чтобы Россию вернули на европейскую арену», — заявил Трошечкин. По его мнению, это может многое изменить внутри чемпионата, формирования команд и позиций тренеров и руководителей клубов.
Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций Москвы с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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