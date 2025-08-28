Тренер Плющев призвал вернуть в КХЛ правило трех очков

Необходимо вернуть в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) правило трёх очков за победу в матче. Об этом NEWS.ru заявил хоккейный тренер Владимир Плющев.

«СКА Арену» переименуют к началу сезона КХЛ

По его мнению, в этом случае команды будут ясно понимать, за что они борются.

«Три — за победу, два — в дополнительное, одно — за буллиты. А то иногда такую вату катают», — резюмировал специалист.

Ранее ярославский ХК «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТренерКХЛХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры