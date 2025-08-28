Тренер Плющев призвал вернуть в КХЛ правило трех очков
28 августа 202518:39
Необходимо вернуть в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) правило трёх очков за победу в матче. Об этом NEWS.ru заявил хоккейный тренер Владимир Плющев.
По его мнению, в этом случае команды будут ясно понимать, за что они борются.
«Три — за победу, два — в дополнительное, одно — за буллиты. А то иногда такую вату катают», — резюмировал специалист.
Ранее ярославский ХК «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Плющев призвал вернуть в КХЛ правило трех очков
- Россиянам рассказали о главном симптоме нового штамма коронавируса
- Врач назвала обязательные обследования для «ипохондриков»
- Министр науки Новосибирской области рассказал об установке «СКИФ»
- «Волшебный мультик!»: Степанцов об экранизации «Дьявольской мессы»
- Глава РКК «Энергия» опроверг слухи об увольнении и продаже предприятия
- Экс-директора московского театра задержали по подозрению в хищении
- Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
- СМИ: «Яндекс» оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»
- «Допустят за три дня»: Губерниев раскрыл, когда россиян вернут на Олимпиаду
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru